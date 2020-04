Porto Torres : il sogno spezzato della Key Estate

“Ritengo che per le nostre società sia diventato impossibile sostenere i costi di un campionato che si prolunghi fino ai mesi di giugno o luglio e le spese per trattenere gli atleti fuori sede fino ad allora. Mai scelta fu più difficile, ma come ho già fatto in Europa, una decisione va presa, inutili altri rinvii. Ringrazio tutti i miei amici del consiglio federale, il segretario generale, tutti i nostri dipendenti e tutti voi cari amici presidenti, atleti, tecnici, arbitri, classificatori, dirigenti e membri dello staff. La famiglia del basket paralimpico non alzerà trofei a maggio ma certamente vincerà la sfida più importante. Ognuno di noi ora è chiamato ad una prova di grande maturità, e il nostro mondo vuole essere da esempio. Tutto il resto, oggi, viene dopo. Torneremo presto a sfidarci, a sudare, a gioire e soffrire sui campi da gioco. Torneremo presto a fare quello che più di tutto amiamo. Ma per farlo, adesso dobbiamo fermarci, tutti insieme”.





Un grosso rammarico per i giocatori del GSD Key Estate, che si trovavano in un momento di splendida forma, secondi in classifica a tre giornate dalla fine del campionato, con all’attivo anche la vittoria casalinga contro i primi della classe di Santo Stefano e pronti a vendere cara la pelle sia in coppa Italia che ai play off. “Purtroppo la stagione si è conclusa in anticipo – dice il presidente Bruno Falchi – questo virus non ha fatto sconti a nessuno. Siamo tutti amareggiati e allo stesso tempo preoccupati. L’obiettivo è ripartire, speriamo di poterlo fare al più presto anche perché questo significherebbe esser usciti da queste sabbie mobili. Lo scudetto non verrà assegnato quest’anno, ma la stagione non è completamente conclusa perché si è posticipata la final four di coppa Italia ad ottobre, quindi un titolo relativo al campionato in corso è ancora da giocare.









Il nostro pensiero in questo istante va alle famiglie delle migliaia di vittime che ci sono state in questi giorni. Teniamo a fare un ringraziamento speciale ai nostri sponsor per il supporto: Ristorante Pizzeria Bandiera Gialla, Centro Commerciale “I Granai”, Studio odontoiatrico Massaiu, Sorgente Solare Costruzioni, Centro estetico “Est Med”, Pizzeria paninoteca Pepito Pizza, Ristorante pizzeria Piazza Garibaldi, Abbigliamento per bambini “Minorè”, Studio Interlandi e ML Amministrazione di condomini e, soprattutto al nostro main sponsor Key Estate”.

Si chiude con l’amarezza di un sogno spezzato la stagione del GSD Key Estate Porto Torres nella massima serie del campionato di serie A FIPIC di basket in carrozzina, conclusasi in anticipo, come per le altre discipline, con l’annullamento del campionato a causa del COVID-19. La Fipic è stata tra le prime federazioni nel mondo dello sport in Italia ad accollarsi la pesante responsabilità dell’annullamento di tutti i campionati federali della stagione 2019-2020, compreso quello della massima serie, con l’eccezione della Coppa Italia, che si disputerà a ottobre, rendendolo reso noto già lo scorso 13 marzo con la dichiarazione del presidente federale Fernando Zappile che in una nota aveva dichiarato: