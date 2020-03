Cus Sasssari: stagione di basket conclusa

“Siamo certamente amareggiati per questo stop forzato, ma dobbiamo riconoscere la necessità di fermarci, di fronte a qualcosa di più temibile ed importante di qualsiasi campionato – afferma il Presidente del Cus Sassari Nicola Giordanelli – Siamo stati sempre abituati negli anni a superare ogni difficoltà, utilizzando le nostre caratteristiche principali (concretezza, professionalità, lavoro e umiltà) e lavorando sempre come solo la grande famiglia del Cus sa lavorare. Ci rimane l’amaro in bocca per una stagione che stava premiando gli sforzi della società, dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e dei genitori, coronando il sogno di una prima squadra composta in maggioranza da elementi del nostro vivaio, ora universitari, e da pochi senatori fondamentali nel ruolo di educatori in campo oltre che di giocatori. Un gruppo, quello della serie D, che ha vinto e convinto in tutto il corso della stagione disputata, e che si sarebbe meritata il salto di categoria sul campo.”











Il Cus Sassari ringrazia: tutta la società, i dirigenti della sezione, il responsabile tecnico e guida delle giovanili e non solo Gianni Sanna, il tecnico della prima squadra Gabriele Sassu, il tecnico dell’under 18 Ciro Pianura e il vice Luca Chessa, Massimiliano Campus e il minibasket curato da Marilita Pintore e Sara Idini. Grazie a tutti i giocatori che con orgoglio, sacrificio ed impegno difendono in campo la maglia del Cus SS. Grazie ai genitori, elemento fondamentale di qualsiasi tipo di percorso societario ed educativo, dediti a seguire i propri figli con fiducia nella Società e abnegazione alle necessità dell’attività sportiva. Il nostro è naturalmente un Arrivederci a molto presto: festeggeremo il ritorno, speriamo presto, a una nuova normalità come meglio sappiamo fare - GIOCANDO A BASKET. I successi sul campo sportivo sono sempre conseguenza di programmazione e lavoro negli anni, il tutto sintetizzato in un settore giovanile che, a partire dal minibasket e fino all’under18, ha puntato sulla costruzione del gruppo e sulla crescita di ciascun individuo, nella ferma convinzione che un grande percorso inizi sempre a piccoli passi. Finisce la stagione agonistica, ma non si ferma quella sportiva: quando sarà possibile il Cus Sassari ripartirà, offrendo la consueta dedizione e competenza. “Saremo pronti a ripartire, a rimboccarci le maniche, ad accogliere ragazzi e famiglie per condividere tutto quello che lo sport sa dare - conclude Giordanelli -Tenetevi quindi pronti a partire di nuovo, abbiamo ancora tanto da imparare e da vivere insieme”.

Pochi giorni fa, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, ha comunicato quanto deciso nella riunione federale del 9 marzo u.s., “Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l'intera comunità mondiale [...] il presidente FIP Giovanni Petrucci ha ritenuto adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali FIP” . La notizia, subito rimbalzata su tutte le piattaforme di comunicazione del settore, non ha stupito gli addetti ai lavori. La FIP, peraltro, è stata tra le prime a decidere di sospendere le competizioni e gli allenamenti seguendo le indicazioni che arrivano dal Governo.