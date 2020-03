Dinamo in trasferta al Pala Eur di Roma

Qual è la chiave per fare lo step in avanti?









“Non ho dubbi che la direzione sia quella giusta ma dobbiamo partire dalla difesa, mercoledì abbiamo fatto 81 punti che è nelle nostre caratteristiche ma non dobbiamo concedere all’altra squadra di farne 86. La chiave per vincere è la difesa ma soprattutto è essenziale per giocare la nostra pallacanestro, noi difendiamo perché pensiamo sia giusto difendere in un determinato modo non solo per vincere la singola partita. Parte tutto da qui ed è su questo che dobbiamo concentrarci”.