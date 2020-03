Alghero: WebProject Sottorete chiude il campionato di serie D in testa alla classifica





Un tre a uno che ricorda la partita di andata ma comunque ulteriori tre punti pieni che garantiscono il primato in classifica a chiusura stagione con 41 punti totali. “Abbiamo voluto sperimentare in questo ultimo incontro delle modifiche alla formazione” afferma il mister Guido “in vista di quelli che sono i play-off di marzo/aprile che ci porteranno a competere con delle squadre del girone A mai incontrate durante l'anno”. “Siamo felici del risultato della partita e di tutto il campionato” dichiara il presidente Stefano Ogno “e ancora di più del clima in squadra prima, durante e dopo la gara.









Il nostro obiettivo, d'altronde, è il divertimento e lo stare bene insieme: e se oltre a questo arrivano anche i risultati è tutto di guadagnato”. I ragazzi si continuano ad allenare in attesa che si possano disputare le quattro partite dei play-off che aggiudicheranno l´accesso al campionato di serie C della prossima stagione.

La Sottorete ha ospitato la Sunvolley concludendo così il girone di ritorno del campionato di serie D. Il primo e il secondo set sono stati molto combattuti e se li sono aggiudicati rispettivamente i padroni di casa e gli ospiti, entrambi 25 a 23. Dal terzo set c´è stato un progressivo miglioramento della compagine algherese che ha chiuso 25-19 e 25-16.