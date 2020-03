Alghero: un giovanissimo della Tigri Baseball convocato per la nazionale Under 15









Una giornata intensa sul campo "Tagliaboschi" di Santa Barbara a Nettuno, dove i giovani piu` promettenti del centro-sud hanno affrontato le diverse sessioni di allenamento. Si arricchisce cosi` il bagaglio delle esperienze di George, che dopo la partecipazione e vittoria al Campionato Europeo con la Nazional e U12, e al torneo di Buttrio con la Nazionale U13, attende di conoscere l'elenco dei convocati al prossimo raduno. Nel frattempo, si continua a lavorare duramente al "Maria Pia Field" in vista della stagione ormai alle porte.

Ancora una soddisfazione per le Tigri Baseball, che hanno visto il giovane atleta algherese George Greene, convocato al primo try-out per l'Italia Baseball U15. L'obiettivo del raduno di domenica scorsa e` il WBSC U15 World Baseball Cup, che si giochera` in Messico dal 14 al 23 Agosto.