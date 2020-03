Dinamo Banco di Sardegna: Jaime Smith torna a casa

Queste le prime parole dell'ultimo arrivato in casa Dinamo che indosserà la maglia numero 3: "Sono veramente felice di essere tornato qui in Sardegna, non è facile lasciare una squadra a metà stagione ma torno in un posto dove mi sento a casa e dove so di potermi esprimere al meglio. Mi metto a disposizione per dare il mio contributo alla squadra sin da subito, un gruppo che ha grande talento e ha fatto molto bene fin quì. L’intesa con coach Pozzecco è sempre stata ottima, arrivando in corsa il mio ruolo potrà essere diverso rispetto all’anno scorso ma non penso sia un problema, sono pronto ad adattarmi a ciò che serve. Insieme possiamo provare a ripetere la straordinaria cavalcata dello scorso anno in cui siamo arrivati a una sola partita da vincere il titolo".