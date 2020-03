Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari









Si parla con insistenza dell'arrivo dell'ex portiere dell'Inter e della nazionale Walter Zenga che potrebbe essere affiancato dal tecnico della Primavera Max Canzi.

La decisione è stata presa dal presidente Tommaso Giulini al termine di un olungo periodo di risultati negativi che hanno fatto svanire in poche settimane il sogno che aveva coinvolto i tifosi cagliaritani poer una permanenza nelle zone alte della classifica e per la possibilità di competere in zona europea.