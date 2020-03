Tennis Club Alghero: Benedetto Niolu vince il Master provinciale

I portacolori del circolo di casa hanno dominato la scena. Nel tabellone maschile, i ventotto iscritti si sono giocati due posti nel tabellone regionale. La vittoria è andata a Benedetto Niolu, del Tc Alghero, che ha battuto 6-2 7-5 in finale il compagno di circolo Francesco Gallo. Stop in semifinale per un altro algherese, Enrico Piras (che dopo aver eliminato nei quarti la testa di serie numero 1 Pier Paolo Mura, 7-5 6-0, ha ceduto in tre set, 4-6 6-1 6-3 contro Niolu) e per Andrea Bertuzzi, dell'Accademia di Sassari (3-6 6-2 6-3 da Gallo, che nei quarti ha stoppato 6-4 6-2 il numero 2 del seeding Walter Pianezza).









Nel tabellone femminile, l'unico posto in palio per il regionale se lo sono giocate in quattro e lo ha conquistato Francesca Carboni (Tc Alghero), che ha superato due compagne di circolo: 6-2 6-1 Donatella Fadda in semifinale e la testa di serie numero 1 Antonella Cuccureddu in finale 4-6 6-2 6-3. In doppio, successi per gli algheresi Marco Montalbo/Pietro Saba (6-2 5-7 10-7 su Fabio Intelisano e Flavio Melis) e Laura Petrucci/Anna Carmela Cherchi dell'Ipertennis Sassari (6-2 6-0 sulle algheresi Giuseppina Carboni e Donatella Fadda).

Il Tennis Club Alghero ha ospitato il Master provinciale di Quarta categoria dell'Ibi20, che metteva in palio i pass per il tabellone regionale conclusivo di categoria, in previsione del torneo i programma al Forte Village e che decreterà i partecipanti alle prequalificazioni degli Internazionali d'Italia Bnl, in programma a maggio al Foro Italico di Roma.