L'algherese Antonio Contu campione regionale di kumite

Per la terza volta di quest anno un atleta algherese della Martial Gym Alghero ha centrato l 'oro. Si tratta di Antonio Contu . Prima di lui Marta Sotgiu e Cecilia Gobbino hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, junior e senior.









Con questa tripletta in ogni categoria di agonisti Fijlkam c e un atleta algherese, chissà se anche il loro maestro si cimenterà nella gara master per fare il pieno di medaglie in questo 2020