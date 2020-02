Stilmobil sulle maglie della Torres

Un marchio storico della nostra città vuole essere anche un segnale di ulteriore appartenenza della Torres a questo territorio: "Con l'auspicio - conclude il presidente Sechi - che oggi e in futuro tante altre aziende che qui lavorano e investono, e mi riferisco alle tante realtà locali che garantiscono anche tanti posti di lavoro, possano contribuire alla crescita della Torres che, ricordo, non appartiene solo a me, ma appartiene a tutta la nostra città e rappresenta. sportivamente e storicamente. tutto il territorio sassarese".

"Ciò che è accaduto ci addolora - commenta il presidente Salvatore Sechi - in primis per i tanti dipendenti coinvolti loro malgrado in questa vicenda, e in secondo luogo perché si tratta di un danno economico che coinvolge noi e purtroppo molte altre società del nostro territorio. Abbiamo deciso che, da qui fino alla fine del campionato, a comparire sulle maglie sarà la società sassarese Stilmobil. Una scelta voluta perché si tratta di un ritorno dopo tanti anni, perché sono legato da un'amicizia sincera con uno dei soci Peppino Sechi e perché la Stilmobil, da sempre, è stata vicina alla Torres, con sostegno concreto e mai di facciata"