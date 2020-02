Quarta finale regionale juniores per la Torres

Dopo due titoli conquistati: nel 2017 contro il Latte Dolce e nel 2018 contro il Guspini, oggi la conquista della quarta finale consecutiva per i ragazzi guidati da mister Piras, a caccia del titolo regionale del campionato Juniores sfumato lo scorso anno all’ultimo secondo contro il Castiadas. Sul sintetico di Usini la Torres batte 2-1 l’Arzachena in una sfida bella e apertissima. Ospiti più vivaci nella prima fase del tempo ma a sbloccarla ci pensa Samuele Pinna con una delle sue prodezze: conclusione dalla distanza e palla solo sfiorata dall’estremo difensore per l’1-0 al 19’. Tante azioni da una parte e dall’altra, con buoni spunti tecnici in campo.





Arzachena squadra arcigna ma la difesa rossoblù regge bene, almeno fino al 44’, quando un’incursione in area si trasforma in penalty, poi trasformato, per gli smeraldini. Si va al riposo in parità. Nella ripresa Torres più dinamica. Al 14’ arriva il gol vittoria con Greco che insacca da pochi passi sul cross dalla destra di Virdis. I rossoblù avrebbero anche l’occasione per chiudere i conti ma si sbaglia sotto porta e l’Arzachena, sempre viva, si butta in avanti. Provvidenziali le parate di Jose Vazquez, bravissimo a chiudere lo specchio in due occasioni, e per gli ospiti non c’è più nulla da fare. Torres che in finale dovrà vedersela con il Muravera, squadra vincitrice del girone sud.