Cagliari: Luna Rossa torna in acqua dopo l'incidente

Dopo la caduta dell’albero, avvenuta a fine Gennaio, Luna Rossa rientra in acqua. Stamattina, finalmente, la gru al molo Ichnusa del porto di Cagliari ha portato fuori dal capanno bianco, l’imbarcazione italiana di Coppa America che aveva subito diversi danni in seguito al disalberamento di un mese fa È stato un mese di duro lavoro per tutto il team impegnato a rimettere a posto la barca. È vero che l’albero è fortunatamente integro ma lo scafo, a seguito del disalberamento, aveva subito importanti danni anche strutturali che si sono rivelati più gravi del previsto. Sembra che il team abbia approfittato di questa sosta per fare, oltre le riparazioni del caso, anche alcune migliorie già programmate da tempo.





Oggi, in una bellissima giornata dell’inverno cagliaritano, Luna Rossa ha ritoccato l’acqua, anche se i primi allenamenti dovrebbero iniziare da domani 26 Febbraio. Il primo appuntamento agonistico della Coppa America sarà sempre a Cagliari dal 23 al 26 Aprile e vedrà impegnate, oltre a Luna Rossa, anche gli americani di American Magic, gli inglesi di Ineos Team UK e i detentori della Coppa, i neozelandesi di Emirates Team New Zealan.







Foto di Alessandro Spiga