Ozieri: quattro chilometri "rosa" - Torna "Walk of Women"

Il 29 marzo ritorna “Walk for Women: urban trekking”: una giornata dedicata al benessere con una passeggiata che tra salite e discese si snoderà lungo vie, vicoli e slarghi della Città di Ozieri, con performance teatrali, musica, danze, fitness e divertimento. L’appuntamento è alle 09.00 in piazza San Francesco per iniziare il percorso che sarà di circa 4 k, intervallato da soste dedicate al benessere fisico con il pilates ed il piloxing della maestra Aura Sotgiu Drimba della palestra ASD Studio Pilates. Le tappe saranno dedicate a delle figure femminili che in qualche modo hanno lasciato un segno, che con il loro operato hanno in qualche modo fatto la storia. Saranno ricordate con le performance teatrali del gruppo Inoghe, Carmela Arghittu, Federica Seddaiu e le casalinghe del Moica Ozieri, che eccezionalmente si cimenteranno in questa arte, con le danze delle allieve della palestra Fitness Time di Rina Fadda, l’originale esibizione del trio Luisella Pittalis, Paola Bua e Cristina Serra, la coreografia studiata da Cristina Resta della Dance Ozieri Academy.





Dopo la salita ci sarà anche tempo per un po’ di Yoga con l’Associazione Ossidhyana. Per concludere si giungerà al termine dell’urban trekking accompagnati dalle musica di Street Beat, che porterà i partecipanti al pranzo preparato dalle abili mani delle casalinghe del Moica Ozieri, che per l’occasione prepareranno gli gnocchetti sardi di Cellino. L’evento è patrocinato dall’acqua San Martino che donerà a tutti i partecipanti una bottiglia di Acqua Pink Side lievemente frizzante pensata per chi vuole riscoprire il lato rosa della vita, dal Panthlon Ozieri, dal Club Inner Whell e dal Birrificio Isola di Thiesi, alla guida del quale c’e la mastro birraia Carla Orgiana. La quota di partecipazione è di € 10,00 e comprende la maglia dell’evento, il pranzo e la degustazione delle birre artigianali del Birrificio Isola.





Chi volesse partecipare è pregato di prenotare il prima possibile per poter avere la maglia della giusta taglia. Per maggiori informazioni si possono contattare i numeri della Biblioteca Comunale 079787638 o del Museo Archeologico 079 7851052. Tutte le info si trovano anche nella pagina facebook dell’Istituzione San Michele.