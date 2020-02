Master di nuoto: il sassarese Rais vince i 100 metri rana

Per Claudio Rais, questo è successo nel nuoto, che per lui rappresenta lo sport della vita. Ma ciò che ha permesso a questo atleta, personal trainer della “Functional Training School”, specializzato in preparazione atletica, di raggiungere determinati traguardi è stata appunto la costante preparazione e la gran voglia di mettere a frutto ciò che lo impegna ogni giorno come professione. E proprio a causa dei tanti impegni lavorativi, Claudio si allena prevalentemente da solo per preparare le varie gare. Prima di questo appuntamento ha partecipato al “Buon Natale Master” e al Memorial “Amelia Sorrentino”, a fine Gennaio, dove ha ottenuto due primi posti nella sua categoria(M35) nei 50 farfalla, con un tempo di 26.18 e nei 50 Rana, con un tempo di 30.37. Il suo obiettivo, ora, è quello di riuscire a partecipare ai Campionati Nazionali di Riccione, in Estate, nella categoria Master M 35.

Un inizio di stagione brillante e un risultato che conferma come costanza, impegno e uno stile di vita sano, possano portare a togliersi grandi soddisfazioni. Il trentaquatrenne Claudio Rais, sassarese, con una grande passione sportiva riscoperta dopo anni di inattività, ha fatto il bis vincendo anche in questo 2020 la gara dei 100 metri Rana ai Campionati Regionali Sardi della Federazione Italiana Nuoto Master che si sono svolti lo scorso fine settimana (15/16 Febbraio), nella piscina di “Terramaini” a Monserrato(CA). Dopo aver ripreso a praticare il nuoto nel settembre 2018, allenandosi seriamente per mettersi alla prova in gare ed eventi natatori annuali, Claudio è riuscito a prendersi già grandi soddisfazioni. La gara Master vinta domenica, con il buon tempo di 1.08.51, dimostra tutta la sua preparazione e il miglioramento che c’è stato è una testimonianza che la costanza nell’allenamento in qualsiasi disciplina sportiva, ripresa in età adulta, può essere più che positiva per il corpo e lo spirito.