Pallavolista algherese convocato per una selezione nazionale

Il giovane pallavolista algherese Cristian Di Tucci, classe 2004, della Alivavolley di Alghero, è stato selezionato per partecipare al progetto di qualificazione nazionale voluto dal coach Julio Velasco che si terrà nel centro di preparazione Olimpica Coni a Roma dal 2 all'8 di marzo. Comprensibile la soddisfazione della società locale di appartanenza che viene espressa da Ivana Nieddu, dirigente della Alivavolley.





"Siamo fieri e orgogliosi di questa grande ocacsione che viene offerta a un giovane atleta sardo appartenbente a una piccola società. Di Tucci avrà l'occasione per confrontarsi con altri ragazzi meritevoli come lui provenienti da tutta l'Italia. Una straordinaria esperienza chye porterà con se per tutta la vita e che rappresenta la confermache molte volte il duro lavoro e l'impegno vengono ripagati".