Champions League: alla Dinamo gli spagnoli del San Pablo Burgos

San Pablo Burgos. Club situato nella comunità autonoma di Castiglia e Leon, in Spagna è stato fondato nel 2015, dalle ceneri del Tizona Burgos. La compagine spagnola allenata da coach Joan Penarroya ha tra le sue file l’ex Capo d’Orlando e Avellino Bruno Fitipaldo, che viaggia a una media di 4.7 assist ai compagni, mentre i principali terminali offensivi sono Vitor Benite (13.5 pt, 12.1 ef) ed Earl Clark (11.9 pt, 5.3 rb). Attenzione all’ex Badalone Thaddus McFadden, che scrive una media di 10.4 punti e 3.4 assist a partita, e al centro Augusto Lima, ex Real Madrid. Gli spagnoli hanno chiuso la regular season del gruppo B con 8 vittorie e 6 sconfitte, per 22 punti totali, e in Liga ACB sono noni con 11 vittorie e 10 sconfitte, reduci dalla vittoria su Andorra.









Ecco gli altri accoppiamenti del Round of 16: Hapoel Gerusalemme vs Peristeri Winmasters, Saragozza vs Lietkabelis, Nymburk vs Bandirma, Ankara vs Basiktas, Tenerife vs Oostende, Dijon vs Nizhny Novgorod e Aek Atene vs Telekom Baskets Bonn. Dopo i Qualification Round e la regular season si aprono i playoff di Basketball Champions League della stagione 2019-2020. La formula in questa stagione è una mini serie al meglio delle 3 partite, con il fattore campo in favore della squadra meglio qualificata; le otto vincitrici avanzeranno ai Quarter Finals che partiranno il 24 marzo con la stessa formula al meglio delle tre sfide. Il sorteggio in questo caso seguirà le direttive di quello del Round of 16, senza alcuna restrizione. Le quattro finaliste si affronteranno nella Final Four in programma dal 1° al 3 maggio; la location sarà definita una volta completato il quadro delle 4 pretendenti al titolo, ad aprile, e un ulteriore sorteggio determinerà gli accoppiamenti delle semifinali e si terrà nella città che ospiterà l’evento.

La Dinamo Banco di Sardegna affronterà San Pablo Burgos nel Round of 16 di Basketball Champions League: questa mattina, alla Patrick Baumann House of Basketball di Ginevra, si è tenuto il sorteggio che ha definito gli accoppiamenti del primo turno dei playoff di coppa. Per gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco sfida apertissima con la formazione spagnola che ha chiuso al terzo posto del gruppo B, con 8 vittorie e 6 sconfitte. Per i giganti biancoblu fattore campo in favore ed eventuale bella in casa, in attesa di conoscere il calendario esatto. Il sorteggio ha definito anche gli eventuali accoppiamenti nei Quarter Finals: in caso di vittoria la Dinamo affronterà la vincente tra Hapoel Gerusalemme e Peristeri Winmasters.