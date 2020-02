Iscrizioni aperte fino al 28 febbraio per i tornei organizzati dal CUS di Sassari

Informazioni utili:









Per la partecipazione a entrambi i tornei, è necessario essere in possesso della CUS CARD. Le iscrizioni scadranno il 28 febbraio. Il regolamento e la modulistica sono disponibili sul sito del CUS alla pagina www.cussassari.it e presso la Segreteria del CUS in Via San Pietro d’Ottava - Reg. San Giovanni (dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - tel. 079-397737).

Infatti, da quest’anno il Cus Sassari, accogliendo le tante richieste da parte dei propri studenti tesserarti, ha scelto di proporre anche il torneo di volley misto (6 giocatori, di cui minimo 3 donne) per la Coppa UNISS, in collaborazione con la Federazione provinciale di volley. Inoltre, per le squadre che non riuscissero a rientrare nelle fasi finali ad eliminazione diretta, è stato studiato un ‘tabellone di consolazione’ con una premiazione dedicata. La Coppa UNISS infine fornirà utili indicazioni per la selezione della rappresentativa che parteciperà alla 74esima edizione dei Campionati Nazionali Universitari di Calcio (che si terranno a Torino dal 22 al 31 maggio 2020).