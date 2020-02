L'Audax Alghero sconfitta a Mogoro

La compagine algherese cede 6-2 sul campo del Mogoro nel match valido per il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Algheresi che hanno sprecato tre tiri liberi, colpito tre legni e contestato l'arbitraggio e che ora si prepareranno per il prossimo impegno casalingo, sabato 22 febbraio, al PalaCorbia, contro l'Atletico Olbia. Il risultato si sblocca al 5', con la rete di Gianluca Ariu. Passano tre minuti ed il pareggio sfuma con il palo colpito da capitan Ivo Sanna. L'Audax non si scompone ed al 10', trova il pari con Andrea Sechi. Passano due minuti ed il Mogoro torna avanti con Nicola Mandis. Al 20', arriva il 3-1 firmato da Nicola Piras. Piove sul bagnato in casa algherese visto che, 3' dopo, Oggianu viene espulso. In chiusura di prima frazione, D'Antonio ha un tiro libero a disposizione, ma si fa ipnotizzare da Pisu. Audax ancora sfortunata al 34', con Toro che infila la propria porta. Un giro di lancette dopo, Ivo Sanna timbra il 4-2. Al 42', Giuseppe Medda trova il 5-2 dal corner. Sette minuti dopo, Giacomo Ardu mette la parola fine sulla sfida. Per gli algheresi, altri due tiri liberi precati.





MOGORO-AUDAX ALGHERESE 6-2

MOGORO: Pisu, Broccia, Pianu, Nicola Piras, Melis, Ghiani, Medda, Ardu, Ariu, Mandis, Manuel Piras.

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Ivo Sanna, Oggianu, D'Antonio, Sechi, Salvatore, Toro, Dettori.



RETI: 5' Ariu, 10' Sechi, 12' Mandis, 20' Nicola Piras, 4'st Toro (aut.), 5'st Ivo Sanna, 12'st Medda, 19'st Ardu.