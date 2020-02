Sfida salvezza per l'Amatori Rugby Alghero in trasferta a Genova





I genovesi sono reduci dalla vittoria sul fanalino di coda I Centurioni(21-26), mentre l’Alghero ha subito una sconfitta amara a domicilio(20-22) per mano del Parabiago, nonostante una buona prestazione della compagine catalana. Alghero che partirà già da oggi alla volta del capoluogo ligure e che in queste settimane ha preparato al meglio l’incontro. Concentrazione e massimo impegno quelli che dovranno accompagnare in campo domani i catalani. L’imperativo è vincere.





Kick off fissato per le 14.30, dirigerà l’incontro il signor Andrea Palladino di Torino.









Domani, intanto, le giovanili dell’Alghero saranno impegnate ad Olbia.

Dopo tre settimane si ritorna in campo nella Serie A di rugby. Il girone 1 propone in calendario la sfida tra Cus Genova e Amatori Rugby Alghero. Un vero e proprio scontro salvezza che vede la due compagini lottare ad un solo punto di distanza. Il Cus, battuto dall’Amatori a Maria Pia nel girone di andata per 34-26, sarà intenzionato a restituire la sconfitta agli algheresi che di contro non molleranno niente. Troppo importante la sfida di domani, per entrambe le formazioni, che sanno come una vittoria possa avere davvero un gran peso nella corsa all’obiettivo stagionale.