Sul podio anche a Velletri gli atleti della Taekwondo Olmedo

“Giulia SACCU, vice Campionessa Italiana Junior 2019 -63 kg, la sua partecipazione quasi compromessa per un virus la sera prima della partenza, con grande forza di carattere non è voluta mancare a questo importante appuntamento, pur non essendo in forma ha ottenuto un prestigioso Bronzo, interprete di una gara di altissimo livello, imponendosi nelle fasi eliminatorie con il punteggio di 24-10 contro Oliviero A. Taekwondo Schiumina, in semifinale ha incontrato l’attuale campionessa italiana -59 kg della Polisportiva TKD Salerno che dopo un metch di altissimo livello agonistico lottato punto su punto, ha dovuto cedere la finale con il punteggio di 16-12”. Gli atleti sono stati seguiti dall'allenatore Rossella Puledda. Buona anche la prestazione di Davide Manos e Salvatore Pala usciti entrambi nella fase eliminatoria comunque interpreti di una buona gara, da migliorare sicuramente l’aspetto della gestione gara. I prossimi appuntamenti per gli atleti della ASD Taekwondo Olmedo, saranno il 23 febbraio Trofeo Lanterna di Genova che parteciperà con 18 atleti delle categorie Esordienti e Cadetti, il 1° marzo Internazionale del Belgio di Tongeren, 7/8 marzo Campionato Regionale Combattimento, 27/29 marzo Campionato Italiano Cadetti e Junior di Genova.

“Federica ZEDDE, bronzo alla Olympic Dream Cup di Roma a giugno 2019, argento all’Insubria Cup 2020 ha ottenuto un argento a Velletri, interprete di una prestigiosa gara, nella fase eliminatoria ha sconfitto con il punteggio di 22-19 la finalista dell’Insubria Cup Giannarelli Federica della Aerodance Sport Libertas, in semifinale ha sconfitto per superiorità Torinesi K Taekwondo Terracina, in finale ha incontrato l’attuale campionessa Italiana della New Marzial Mesagne Montanaro E., confrontandosi alla pari e conducendo l’incontro per tutta la sua durata, al termine del 1° round con il punteggio di 2-2, nel secondo si è improvvisamente infiammato l’incontro rendendolo particolarmente spettacolare, dove la pugliese ha sfruttato al meglio alcune imperfezioni di Federica, andando in vantaggio di alcuni punti poi gestiti nel 3° round, finito in favore della pugliese, comunque Federica ha tenuto testa alla Campionessa Italiana in carica, dando ancora una volta degli enormi progressi tecnici e di carattere del giovane talento Olmedese.”