Amatori Rugby Alghero: Francesco Serio selezionatore giovanili Nord Ovest

“Le nostre giovanili sono un progetto che ci rende orgogliosi e che di stagione in stagione ci spinge ad andare sempre avanti. Così Alessandro Pesapane, vice presidente del sodalizio ovale algherese. “Il futuro del rugby cittadino è riposto in questi ragazzi che dal mini rugby all’Under 18 praticano lo sport della palla ovale con passione e divertendosi”. “Sicuramente per la nostra prima squadra è un’annata difficile – continua Pesapane - i risultati non ci stanno agevolando nella corsa all’obiettivo che ci siamo posti ad inizio stagione, ovvero quello della salvezza. Certo è che noi, come società, e parlo a nome di tutta la dirigenza, in primis del Presidente Badessi, restiamo fiduciosi al fianco dei nostri ragazzi e di chi li segue ogni giorno. A Genova sarà una battaglia ma venderemo cara la pelle e andremo li per vincere” conclude Alessandro Pesapane. Ultimo appuntamento in ordine di tempo quello di domenica scorsa quando gli U16 e gli U14 sono scesi in campo per giocare e affrontare i pari età del Sinnai. Vittoria a questi ultimi in entrambi i match ma quello che resta è sicuramente una bella giornata di sport. Il 7 febbraio, poi, tutti con i “calzini spaiati” per sostenere la giornata che segna la diversità come una ricchezza non come un limite. Oltre l’attività ufficiale dei concentramenti e dei campionati, i ragazzi partecipano anche alle selezioni per essere convocati nella rappresentativa sarda sia nella categoria U14 che nella U16. La rappresentativa regionale si confronta naturalmente con quelle delle altre regioni italiane come accadrà anche il prossimo 22 Febbraio. E proprio la rappresentativa isolana under 16 vede tra i selezionatori sardi per il Nord Ovest dell’Isola uno dei tecnici algheresi , Francesco Serio (che ad Alghero segue proprio la U 16), che è stato nominato dalla Federazione.

Nonostante la pausa di tre settimane per la disputa dei match del “6 Nazioni”, l’attività sportiva sul campo di Maria Pia rimane intensa. Mentre la prima squadra si allena e prepara per il delicato quanto importante impegno in trasferta a Genova, dove sarà di scena il 16 Febbraio in casa del Cus, diretta concorrente per la salvezza, le giovanili praticano rugby e si confrontano con i loro pari età delle varie compagini isolane. Ma non solo. Gli atleti, dal mini rugby e fino alla Under 18, vengono coinvolti di volta in volta in attività e momenti di condivisione per permettere la crescita dei singoli e di tutto il gruppo.