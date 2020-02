Calcio a 5: straordinaria rimonta dell'Audax

Padroni di casa in vantaggio al 2' con Andrea Sanna, ma il Macomer non ci sta e pareggia al 13' con Fabio Cabizzosu. Al 24', gli ospiti passano in vantaggio con Antonio Mura su rigore 1-2. Poi, sale in cattedra Alessandro Pintori, che con una doppietta in 3' manda le squadre al riposo sull'1-4. Sembra finita, ma la ripresa è un monologo algherese. Al 38', arriva il 2-4 di capitan Ivo Sanna, che al 50' maledice il palo colpito. A cinque minuti dalla fine, Andrea Sechi timbra il 3-4 e, ad un giro di lancette dalla fine, Emanuele Roma, trova il 4-4, che fa esplodere il PalaCorbia. Ma non basta. Si gioca ancora ed Andrea Sanna insacca il 5-4 che vale la vittoria. Nel convulso finale, lo stesso Sanna viene espulso per proteste.