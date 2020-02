Volley Serie D: Ritorna il 3 a 0 per la WebProject Sottorete

I ragazzi algheresi della serie D di pallavolo riprendono a vincere 3 a 0, risultato che aveva contraddistinto quasi tutto il girone di andata e che non era stato ancora raggiunto nel nuovo anno. Tre punti pieni a partita erano sempre stati conquistati ma ultimamente qualche intoppo aveva lasciato per strada qualche set di troppo agli avversari. Domenica scorsa a Orosei, contro la Sirio, invece, seppur sempre con qualche errore durante il secondo e terzo set, la compagine catalana ha chiuso l´incontro in poco più di un´ora con dei parziali buoni: 13-25, 18-25, 17-25.





“Un ottimo risultato in tutti i sensi”, commenta il presidente della Sotttorete Stefano Ogno, “che ci permette da una parte di rimanere in testa alla classifica e dall´altra di avere uno stimolo positivo in più per prepararci al meglio al grande incontro di sabato 8 febbraio”. È anche quello che pensa lo schiacciatore Mondino Demartis quando dice che “la vittoria contro l´Orosei è importante perché portiamo a casa il punteggio pieno con i tre parziali abbastanza agevoli. E un punteggio pieno è anche quello che si prospetta alla fine del campionato. Ora ci aspetta la partita decisiva contro l´Ossi che per noi è come un derby dato che siamo quasi tutti amici e conosciamo il loro livello atletico.”





Per sabato 8 febbraio, quindi, alle ore 20:00 nella palestra di via Diaz ad Alghero, è previsto il grande match che vede la WebProject scontrarsi contro la Smeralda Ossi, seconda in classifica. Un incontro sicuramente decisivo per entrambe le squadre che faranno di tutto per una vittoria importante in vista dei play-off di marzo. “Abbiamo necessità di giocare le nostre carte migliori per poter fronteggiare al meglio i ragazzi dell´Ossi che saranno sicuramente agguerriti;” commenta l´allenatore Fabio Guido, “e per fare questo il sostegno del nostro pubblico è di fondamentale importanza.” Allora ci vediamo nella palestra dell´Istituto Tecnico, sabato 8 febbraio alle ore 20:00





in foto Mondino Demartis