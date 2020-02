Sorso: campionati di kumite - Cecilia Gobbino e Marta Sorgiu medaglie d'oro

Un eccellenza isolana che ha dato spettacolo al numeroso pubblico presente. Primo appuntamento agonistico del 2020 per 4 atleti algheresi , che anche in questa occasione si sono distinti. 2 medaglie d oro e la qualificazione agli italiani per Cecilia Gobbino e Marta Sotgiu, un secondo posto per Valentina Falchi ed un 5°posto nella categoria senior cinture nere per Nicolò Mirabella.









I ragazzi sono arrivati preparati e carichi per questo appuntamento e i risultati parlano da soli, ha detto il direttore tecnico della Martial Gym Mairizio Gobbino, Prossimo appuntamento domenica 9 febbraio per le qualificazioni delle forme ( kata) a Uri

Si sono svolti sabato sera 1 febbraio e domenica 2 a Sorso i campionati regionali di combattimento ( kumite) della FIJLKAM, la federazione riconosciuta dal Coni. I titoli regionali erano validi per la partecipazione al campionato italiano a Ostia. Centinaia di atleti da tutta la Sardegna e solo cinture marroni e nere.