La Fin sarda impegnata a contenere la fuga dalle piscine - L'algherese Alice Maggioni nella rappresentativa juniores

Questo è solo un punto di partenza perché le due iniziative avranno un seguito a giugno quando, presumibilmente a Olbia, le rappresentative isolane, calabre e abruzzesi, a cui si aggiungerà la categoria Ragazzi, avranno la grande occasione di misurarsi con la Nazionale Italiana nuoto velocisti, specializzata in distanze corte. Per non cadere in facili tranelli, il consigliere regionale preposto al settore Nuoto, Domenico Elia precisa da subito che le due rappresentative non vanno confuse con quelle istituzionali che da tradizione partecipano a manifestazioni previste dal calendario agonistico come il Trofei delle Regioni. Per la trasferta calabra i convocati saranno seguiti dai tecnici Angela Locci (Frog) e Mauro Coni (Esperia).









Di seguito i nomi degli atleti: Enrico Angioni (Sport Full Time Sassari), Ludovico Bertelli (Promogest Quartu S. Elena), Samuele Congia, Kevin Pinna (Antares Iglesias), Leonardo Congiu (Sport Er Sassari), Sofia Dubois (Esperia Cagliari), Filippo Girau, Lorenzo Porcu (Rari Nantes Cagliari), Alice Maggioni (Green Alghero), Gianluca Russu (Olbia Nuoto), Francesca Zucca (Frog Cagliari). Alla spedizione piemontese, coordinata dai tecnici Pierluigi Salis (Sport Full Time) e Marco Cara (Esperia), parteciperanno Anna Conti, Enrico Pusceddu, Francesca Sechi (Sport Full Time), Chiara Demontis (Esperia), Massimo Lai, Lorenzo Puddu (Promogest), Enrico Manzoni (Sport Er), Giacomo Piras (Atlantide Elmas). C’è un criterio essenziale alla base delle scelte: individuare i più “grandetti” d’età affinché non perdano gli stimoli per proseguire nell’attività agonistica. Questo perché in Sardegna, diversamente da ciò che accade in altre parti d’Italia, le possibilità di confronto sono più complesse, causa spostamenti, e pertanto peccano di continuità. Con tale iniziativa il comitato sardo non pretende di ottenere grandi risultati, ma i nuotatori più esperti possono dare l’esempio ai più piccoli.

Trovare continuamente soluzioni argute per arginare il fenomeno dell’abbandono precoce. La FIN Sardegna ci sta lavorando assiduamente e da quando Danilo Russu ha preso in mano il timone del Comitato, si è fatto il possibile anche su questo campo, grazie anche all’efficiente contributo del suo staff. L’invenzione di due rappresentative sarde è l’ultima acuta intuizione che a giorni diventerà realtà. Ad inaugurarla saranno i nuotatori appartenenti alla categoria Juniores che dal 7 al 9 febbraio saranno impegnati a Vibo Valentia (Calabria) in un meeting in cui sfideranno i pari età padroni di casa. Dal 21 al 23 febbraio spetterà invece alla selezione Cadetti/ Senior che volerà a Torino per cimentarsi in un week end agonistico di sicuro molto istruttivo.