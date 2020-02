Alghero: al Tennis Club di Maria Pia si gioca per il titolo

Domenica mattina 2 febbraio, a partire dalle 9.30, il Tennis Club Alghero ospiterà le sassaresi dell'Ipertennis nel match che consegnerà il titolo di Seconda serie del Campionato Invernale di tennis femminile a squadre. Le due compagini hanno già conquistato la promozione nella categoria superiore per il prossimo anno. Capitan Giancarlo Di Meo conferma: in campo Claudia Bardino, Marta Cau, Martina Ingrao ed Anastasia Ogno. Come consuetudine, l'ingresso per vedere la sfida in programma sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia è gratuito.