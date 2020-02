Alghero: WebProject Sottorete vince in casa contro la Silvio Pellico

Alla fine del gioco la WebProject si ritrova ancora una volta un boccone amaro: una vittoria a pieni punti caratterizzata però da molti errori commessi e che raramente si erano visti in tutta la prima fase del campionato. L´obiettivo è ora giocare bene a Orosei (domenica 2 febbraio alle ore 18:00) per prepararsi mentalmente e fisicamente al meglio alla partita contro la seconda in classifica di sabato 8 febbraio dove sarà decisivo scendere in campo con tutte le qualità tecniche e di squadra che i ragazzi possiedono.

La pallavolo maschile ospita i sassaresi e ottiene 3 punti. Una vittoria non facile, combattuta ma certamente meritata. Il primo set si conclude abbastanza agevolmente per la compagine algherese, 25 a 15. Nel secondo set si assiste a un calo che è diventato ormai un classico delle ultime partite: infatti, il parziale è combattuto e la Silvio Pellico riesce a spuntarla (22 a 25). Le difficoltà non cessano nel terzo set che rimane fondamentalmente indeciso fino ai punti finali: i ragazzi algheresi lo portano a casa 27 a 25. Questo condiziona lo sprint finale della Sottorete che gli fa chiudere il quarto parziale 25 a 19.