Badminton: l'algherese Ivan Sotgiu in serie A con le Fiamme Oro

Cresce infatti il livello medio delle squadre partecipanti, che quest’anno si presentano tutte con giocatori di alto livello. Dopo le prime 3 giornate risulta la seguente classifica: Calvi Network BC Milano punti 16 ; ASV Malles, 16; GSA Chiari,14; Piume d’Argento, 11; Boccardo Novi,10; SSV Bozen,10; GS Fiamme Oro,8; Alba Shuttle,3; SC Meran,2; Le Racchette, 0. Prossimo Appuntamento per l’8 e 9 febbraio, al Palabadminton di Milano, in cui Ivan Sotgiu e la sua squadra dovranno dare il meglio per riuscire a spuntarla contro avversari di primo piano, come le Piume d’Argento di Palermo, il GSA Chiari e il Calvi Network BC Milano.