Luna Rossa disalbera in allenamento a Cagliari

Una giornata sfortunata, quella di ieri, per Luna Rossa che disalbera durante una normale sessione di allenamento nel Golfo di Cagliari. Un'avaria allo strallo, il cavo in carbonio che tiene in piedi l'albero dalla prua, è stata la causa dell'incidente capitato al largo delle acque di Marina di Capitana. In un primo momento si è temuto per alcuni membri dell'equipaggio che si sono trovati sotto albero e vela caduti sulla barca. Poi per fortuna si è capito che nessuno aveva riportato conseguenze ma solo tanta paura.





Il team ha mostrato grande determinazione nel risolvere la situazione: "Aver portato l’albero a terra, considerando che eravamo a 20 miglia dalla base, non è stata una cosa scontata e banale - dice lo skipper Max Sirena - Il Team ha fatto un gran lavoro e ha reagito alla grande. Vedere le foto dell’albero tutto intero con la randa attaccata dà una bella spinta di energia positiva.." Per tutto il team da ieri sono giornate di duro lavoro per rimettere l'imbarcazione in condizione di navigare al più presto possibile. Sembra che, vista la lieve entità dei danni subiti, rivedremo a breve Luna Rossa sfrecciare nel Golfo degli Angeli.