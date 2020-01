Trial Imperia: alla nuorese Gianfranca Attene il podio rosa

La prova Short (13 chilometri con dislivello di 600 metri, animata dalla presenza ai nastri di oltre 200 concorrenti, si è registrato il successo dell’atleta di Fai della Paganella Enzo Romeri (CMP) che ha concluso la sua fatica in 1.01.24 precedendo sul traguardo il francese tesserato per la Monaco Athletisme, Smaile Bouraoui (1.01.55) ed il lombardo del Pool Triathlon Cantù Andrea Sanenga (1.05.21). Dietro di loro Giacomo Cereseto (Pro Patria Milano), Maurizio Romiglio, Daniele Bonato, Eros Gandolfi (Erosgandrun), Alessanro Casasola (Team Kmp), Valentino Semperboni (Gav) e Marco Garello. In campo femminile successo per la cuneese tesserata per la Atletica Roata Chiusano Alice Minetti che ha corso in 1.13.20 precedendo al traguardo la tabiee della Naturin K40 Michela Marinescu e la cuneese di Boves Giuseppina Mattone. Alle loro spalle Silvia Ciciliot (Trail Runners Finale), Selena Vullo (Albenga Runners), Marta Pareschi (Alpini Trofarello), Francesca Pilone, Marina Bologna (Valtanaro), Cinzia Milesi (Warriors and Barbells e Deborah Mustari.







CMP MINI IMPERIA: per i giovani una giornata dedicata allo sport In programma per i più giovani (atleti di età compresa tra i 5 ed i 15 anni) non solo la MiniTrail, ma anche la possibilità esibirsi in attività di Orienteering, Arrampicata, Basket, Tiro con l’Arco, Rugby, MiniVolley, Calcio, Mini Trail, Ginnastica Artistica e Ritmica. I bambini/ragazzi dai 5 ai 15 anni hanno potuto provare gratuitamente le varie discipline.

CMP TRAIL IMPERIA ha rappresentato una fantastica occasione di scoperta del territorio della Riviera ligure di Ponente nella sua bellezza e peculiarità: un’area geografica caratterizzata da un clima mite e temperato tutto l’anno, ideale per gli sport outdoor (trail, escursionismo, arrampicata, bike) in tutte le stagioni, ma anche per vacanze ed escursionismo, e per godere anche della ricca cultura olearia ed eno-gastronomica. Il periodo scelto: domenica 26 gennaio è apparentemente lontano dal periodo classico delle manifestazioni sportive. Il CMP TRAIL IMPERIA ha voluto proporre agli atleti, a coloro che vi prenderanno parte, un nuovo momento di competizione e allenamento, oltre a destagionalizzare il turismo grazie al clima mite che solo la Riviera di ponente è in grado di garantire in questo particolare momento dell’anno.

Sito internet: www.cmptrail-imperia.it CMP Trail Imperia è stato promosso dall’Associazione sportiva dilettantistica MonesiYoung, in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e i Comuni di Imperia e Vasia. Tra proposte della rassegna imperiese figuravano anche la CMP ‘EASY’ URBAN TRAIL, prova non competitiva sulla distanza di 13 chilometri (dislivello di 600 metri) con partenza da Calata Cuneo e arrivo al Campo Pino Valle di regione Baité, riservata a chi voleva trascorrere una giornata nella natura e cimentarsi in un percorso impegnativo, ma senza competizione. Circa 200 gli atleti che hanno preso parte alla prova. La ”Mini TRAIL”, gara promozionale su distanza variabile (1 o 2 chilometri a seconda dell’età dell’atleta iscritto) con partenza e arrivo presso il campo Pino Valle di Regione Baité, riservata ai bambini dai 5 ai 14 anni. la CMP ‘WALK’ IMPERIA passeggiata enogastronomica non competitiva sulla distanza di 8 chilometri (dislivello 250 metri) con partenza da Calata Cuneo e arrivo al campo Pino Valle di regione Baité. Erano previste isole enogastronomiche lungo il percorso.

In campo femminile successo della nuorese di nascita e torinese di adozione, Gianfranca Attene (Torino Road Runners) che ha chiuso la prova in 2.54.03. Alle spalle della Attene si sono piazzate l’albese di Montà Elisa Almondo tesserata per la Dragonero e la cuneese di Sampeyre Enrica Dematteis che corre per la Podistica Valle Varaita. Più dietro Chiara Bertino (CMP), Laura Mazzucco (Pam Mondovì Chiusa Pesio), Luisa DeMatteis (gemella di Enrica), Lara Mustat, Cecilia Pedroni, Lucia De Nale e Mariagrazi Pellegrino.