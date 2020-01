Amara sconfitta casalinga dell'Amatori Rugby Alghero

Il Parabiago è stato bravo ad approfittare degli errori commessi e a portarsi a casa 4 punti. Uno solo quello guadagnato dall’Alghero che ora in classifica è di nuovo penultimo(con 11 punti) a – 1 dal Cus Genova, vittorioso nello scontro diretto con i Centurioni e che deve, oltretutto, recuperare una partita. Una stagione che continua ad essere difficile per il XV catalano che oggi avrebbe anche meritato di incassare punti ma che purtroppo non è riuscito a difendere il risultato e a far valere il fattore campo. La cronaca racconta di un primo tempo giocato bene e cominciato con un parziale di 6 punti a zero già all’ottavo minuto, frutto di due piazzati di Micheli. Al 13° gli ospiti vanno in meta con Torchia ma senza trasformazione per il 6-5. Sarà Lofrese con una bella corsa a scappare in meta (trasformata da Micheli) per il 13-5 che chiuderà i primi 40’ min.







TABELLINO GARA

Alghero, stadio Maria Pia - Serie A, Girone 1, XI giornata

Amatori Rugby Alghero vs Parabiago 20-22 (1-4)

Marcatori: Primo tempo: 1° cp Micheli, 8° cp Micheli, 13° meta Torchia, 39° meta Lofrese + trasf. Micheli. Secondo tempo: 1° meta Torchia + trasf. Migale, 8° meta Sciacca + trasf. Micheli, 35° meta Rapetti + trasf. Migale, 39° cp Migale.

Amatori Rugby Alghero - Alegiani, Calabrò, Antonelli, Serra, Delrio, Micheli, Michel, Loferse, Sciacca, Tongia, Fall, Paco ( 37° st Palmisano ), Stefani, Spirito(39’st Macchioni), Salaris. Allenatore: Ignazio Zito

Rugby Parabiago: Migale, Baudo, Jannelli, Sanchez, Torchia, Grillotti ( 11° st Massari ), Coffaro ( 26° st Castiglioni ), Mikaele ( 31° st Maspero ), Rapetti, Dell'Acqua, Volta ( 26° st Maggioni ), Orlandi, Canzini ( 19° st Polio ), Franceschini ( 19° st Fulciniti ), De Leo ( 1° st Simioni ). Allenatore: Massimo Mamo

Arb. Leonardo Masini di Roma 5AA1 Deidda(CA) AA2 Basciu(CA)

Cartellini: giallo al 15° pt Calabrò, giallo al 37° st Sciacca.

Calciatori: ALGHERO Micheli: 2/2 cp; 2/2 trasformazioni ; Migale – PARABIAGO Migale 1/3 cp ;: 2/3 trasformazioni;

Man of the Match: Mattia Torchia Parabiago

Notte: Buona affluenza sugli spalti. Spettatori circa 400. Giornata di sole con temperature miti fuori stagione.

Punti conquistati in classifica: Amatori Rugby Alghero 1, Parabiago 4



La ripresa comincia con i punti ospiti realizzati con una meta di Torchia trasformata dal solito Migale. Risponde l’Alghero con Sciacca che all’8° schiaccia la palla in meta(trasformata). Altri sette punti per l’Alghero che fino al 35° era in vantaggio per 20-12. Ma, come detto in apertura di comunicato, una meta di Rapetti, trasformata da Migale e il suo piazzato quattro minuti più tardi, hanno ribaltato il risultato, consegnando la vittoria nelle mani del Parabiago. Resta tanto amaro in bocca sul versante algherese. La squadra ha dimostrato carattere e ha giocato una buona partita. Ora c’è la pausa. Si ritornerà a giocare il prossimo 16 Febbraio, quando l’Alghero è chiamata ad affrontare lo scontro diretto in casa del Cus Genova.

