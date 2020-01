Tutto è pronto per il Gran Prix Efisio Melis - Ultima prova a La Maddalena Spiaggia

ORARI E PARTENZE









Ritrovo alle 8:30 a Lido di Capoterra presso il Secret Bar,Partenza esordienti e allievi (30 minuti) alle 10:00,Partenza juniores, donne e master over 45 (40 minuti) alle 11:00,Partenza under 23, élite e master under 45 (60 minuti) alle 12:10.Seguono le premiazioni della singola gara e del circuito Efisio Melis 2019-2020

Il Trofeo Maddalena Spiaggia si prepara ad offrire la migliore qualità organizzativa grazie anche al sostegno degli sponsor Ajo Threeface, Cycling for All, Sos Bici di Antonio Marongiu, Gomme Service di Franco Dessì, Macelleria Barbagia di Serra Sabrina, Mullano Arredamenti, Arcadia Restaurant Lounge Bar, Nicola Schirru biologo-nutrizionista, Terra e Luna, Il Paninetto e Secret Caffè (che ospita il ritrovo e le premiazioni). Come arrivare alla spiaggia del Lido di Capoterra - La Maddalena spiaggia: situata a ridosso della strada statale Sulcitana 195, bisogna procedere quindi sulla statale in direzione Capoterra e giunti in prossimità del bivio per il paese girare in direzione della spiaggia, appositamente segnalata, arrivando alla zona parcheggi.