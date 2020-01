La Torres in trasferta a Ostia per il primato





Tutti disponibili gli altri rossoblù che recuperano anche Stefano Ruiu e Riccardo Pinna dopo il forfait per infortunio di domenica scorsa. Tra i convocati ci sarà un altro prodotto del vivaio Torres, l’attaccante della Juniores classe 2001 Davide Dettori che da qualche settimana si è aggregato al gruppo della prima squadra. Per l’Ostiamare, che in classifica ha due punti di vantaggio a quota 43, il cammino è stato molto simile ai rossoblù con 13 vittorie (una in più della Torres) 4 pareggi (uno in meno della Torres) e 3 sconfitte.









Non mancherà, come sempre, il sostegno dei tifosi rossoblù previsti in gran numero a Ostia, provenienti da Sassari e dalla penisola. Dirigerà la gara il sig. Dario Madonia della sezione di Palermo, coadiuvato dai sigg.ri Gianluca Pischedda di Torino e Stefano Papa di Chieti.

Sfida di alta classifica per Ostiamare – Torres, gara valida per la 21^ giornata di serie D in programma domenica 26 gennaio alle ore 14.30 allo stadio “Anco Marzio” di Ostia. Non saranno della partita per i rossoblù gli squalificati per un turno Samuele Pinna (rosso nell’ultima gara contro il Lanusei) e Vincenzo Guarino (V infrazione).