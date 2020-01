Amatori Rugby Alghero: a Maria Pia arriva il Parabiago

L’avversario di domani, il Parabiago, precede in classifica l’Amatori con un distacco di 12 punti e nello scorso turno è reduce dalla sconfitta con I Centurioni, ultimi della classe.









Nella gara di domani venderà cara la pelle per poter proseguire nella sua corsa ma troverà di fronte a se una formazione che sa quanto sia importante far valere il fattore campo per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Così come successo due turni fa l’Alghero, che domani potrà contare anche sugli assenti della scorsa settimana, deve cercare in tutti i modi di conquistare la vittoria di fronte al pubblico di casa che merita un plauso per come continua a sostenere numeroso la squadra nonostante la stagione in corso si stia rivelando difficile. L’appuntamento è per domani alle 14.30. Dirigerà l’incontro il Signor Leonardo Masini di Roma.