Sport Calcio a 5 ad Alghero: l'Audax ospita la capolista

Questa sera, alle 20.30, la compagine algherese ricevere la visita dello Sporting Lanusei nel match in programma al PalaCorbia e valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5. Sfida importante anche a livello psicologico per i padroni di casa, che all'andata persero 5-1 in campo e poi anche l'allenatore Ernesto D'Alessandro, dimissionario. Dalla giornata successiva, tornò in panchina Antonio Baldino. Baldino che anche oggi deve fare i conti con diverse assenze. Il mister algherese ha convocato i portieri Matteo Dettori e Luca Puledda ed i giocatori di movimento Ciro D'Antonio, Andrea Moro, Stefano Oggianu, Emanuele Roma, Giovanni Salvatore, Andrea Sanna, Ivo Sanna ed Andrea Sechi.