Cagliari: 3 mesi alle World Series della Coppa America [Video]

Mancano appena tre mesi alla prima regata delle America's Cup World Series di Cagliari: solo qualche ora fa è stato messo online il video ufficiale sul canale YouTube della Coppa America. Si comincia con la prima regata, in programma dal 23 al 26 aprile. C'è molta attesa tra i team per capire quali siano le prestazioni effettive dei quattro AC75, molto diversi tra loro ma tutti rientranti nella box rule, il regolamento che stabilisce i parametri e le misure di come devono essere costruite le barche. Il defender è Emirates Team New Zealand mentre Luna Rossa è il challenger of record, poi INEOS Team UK e American Magic. A Cagliari si stanno allenando in questo momento gli atleti di Luna Rossa e Team UK, previsto a breve l'arrivo dei neozelandesi.







Ad aprile tutto il mondo velico, ma non solo, guarderà al capoluogo della Sardegna. L'organizzazione ha già diffuso lo schema del percorso che sarà posizionato nelle zona antistante il porto di Cagliari. Il villaggio sarà a ingresso libero e verrà posizionato sul lungomare di Via Roma, con apertura dalle 10 alle 21. America’s Cup annuncerà a breve le trasmissioni TV e quelle in streaming on line.