Amatori Rugby Alghero: domenica in trasferta contro il Cus Torino

La vittoria contro l’ultima della classe è stata un toccasana per il morale dell’ambiente e soprattutto per i 4 punti guadagnati che, come detto, hanno permesso a Poloni e compagni di lasciare il penultimo posto. Domani sarà un’altra battaglia difficile con gli algheresi che si presenteranno con alcune defezioni dovute a infortuni . Il Cus Torino è una formazione coriacea(come tutte le piemontesi) e soprattutto sul proprio campo non farà sconti.





All’andata finì 7-30 per i torinesi ma di sicuro in questa partita del girone di ritorno l’Alghero sa che squadra si troverà davanti e come affrontarla. E’ stata una settimana di preparazione intensa e si spera che l’Amatori Rugby Alghero possa tornare in terra sarda con ulteriori punti. Kick Off fissato per le 14.30. Dirigerà l’incontro il Signor Francesco Crepaldi di Milano.

Il calendario del campionato di Serie A segna la decima giornata, ovvero l’inizio del girone di ritorno e per l’Alghero è in programma la trasferta sul campo del Cus Torino. In classifica le due formazioni sono distanti 19 lunghezze con i piemontesi che occupano la quinta posizione. L’Alghero, invece, con i suoi 10 punti ha lasciato la zona più pericolosa ma deve lottare per risalire ancora la classifica. Per la salvezza ci vuole ancora tempo e molta fatica da sputare sul campo visto l’alto livello del girone 1 e le formazioni che lo compongono. Ma domenica scorsa, i catalani di Sardegna hanno dimostrato di avere una buona dose di carattere e la consapevolezza che le partite sono da giocare per tutti gli 80’.