Audax Alghero: trasferta non facile a Golfo Aranci

I giocatori convocati sono Luca Puledda, Ciro D'Antonio, Stefano Oggianu, Fabio Toro, Andrea Moro, Matteo Dettori, Andrea Sechi, Andrea Sanna, Giovanni Salvatore e Juan Luis Giron Pons. Assenti per infortunio capitan Ivo Sanna, Emanuele Roma ed Antonio Deruda. Da segnalare che per la partita di oggi, è previsto uno “speciale” da parte dell'emittente televisiva regionale “Videolina”.

Oggi, alle 16.30, l'Audax algherese giocherà a Golfo Aranci, sul campo della Zb Iron Bridge Olbia, nel match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Nonostante qualche assenza per infortunio , gli undici algheresi sono carichi nonostante la sconfitta di misura rimeditata sette giorni fa (0-1 al PalaCorbia per mano della vicecapolista Ichnos Sassari). «Sappiamo di incontrare una delle pretendenti al salto di categoria – dichiara mister Antonio Baldino - però ci siamo ripromessi di giocare un girone di ritorno a viso aperto, per dimostrare come sabato scorso di potercela giocare con tutti. Lo stare bene tra noi, il gruppo è la passione in questi quattro anni ci hanno portato a stare sempre nelle prime posizioni (tranne il primo anno, con salvezza nello spareggio di Macomer)».