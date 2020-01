Calcio serie D: Torres - Lanusei di gioca alle 15

I Biglietti per assistere all'incontro sono disponibili nei seguenti esercizi:

The Square – Piazzale Segni

Pasquali Sport – Largo Cavallotti

The Small Cafè – via Bogino





Prezzi: Tribuna – 15 euro (ridotto* 10 euro) Curva – 10 euro (ridotto* 7 euro) Ridotti* Donne/over65/bambini dai 12 ai 16 anni. Fino ai 12 anni ingresso gratuito.





Apertura botteghino di via Romita alle ore 12:15.

Si comunica che per accordi intercorsi tra le due società, ratificati dalla Lega Nazionale Dilettanti, la gara valida per la 20^ giornata del girone G della serie D Torres - Lanusei, in programma domenica 19 gennaio, allo stadio Vanni Sanna, si giocherà alle ore 15.