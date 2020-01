Junior Tim Cup: La Polisportiva Interrios vince a Cagliari

Lo scorso 11 gennaio 2020, la Polisportiva Parrocchiale Interrios ha avuto l’onore di rappresentare il territorio di Sassari per la manifestazione sportiva della JUNIOR TIM CUP. Alla Sardegna Arena di Cagliari si e` svolta l'ottava edizione della Junior Tim Cup, il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano.







Prima del match Cagliari-Milan, le squadre dell'Oratorio Medaglia Miracolosa di Cagliari e la Polisportiva Parrocchiale Interrios della Parrocchia San Leonardo di Villanova Monteleone (Sassari) hanno disputato un'amichevole terminata 9-3 a favore dell’Interrios. Prima di assistere alla partita, i ragazzi hanno accompagnato i calciatori all'ingresso in campo per il riscaldamento, per poi consegnare ai capitani del Cagliari e Milan il gagliardetto della Junior Tim Cup, la festa si e` conclusa con il rientro a casa ricchi di una esperienza indimenticabile.