Uno spagnolo per la Futsal Alghero: ecco Josele

La Futsal Alghero pesca dal mercato estero e rinforza il proprio parco giocatori con lo spagnolo Jose Luis Fernandez Casamiquela, meglio conosciuto come Josele. Spagnolo, classe ‘94, ha già giocato in Italia e proprio in Sardegna, con la Futsal Oss di Giampiero Lorigai. Per lui anche diverse esperienze nel proprio Paese d’origine: Ciutat de Mallorca e Recreativo Manacor solo per citarne alcune. Un rinforzo importante per l’allenatore giallorosso Mattia Canu.





Sabato (ore 20, Pala Corbia) la Futsal Alghero è attesa dal primo match del girone di ritorno contro il Drillo’s Team, formazione temibile che si trova a ridosso della zona play-off in serie C1. Obiettivo salvezza, invece, per la società algherese che dopo aver ingaggiato Fiori e Fozzi si è rinforzata con il talentuoso Josele, il primo spagnolo a vestire la maglia giallorossa.