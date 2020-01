Amatori Rugby Alghero: domenica a Maria Pia arrivano i Centurioni

Domenica in campo scenderanno due formazioni che hanno davvero bisogno di vincere e l’Alghero che in questi anni ci ha abituato a ben altre posizioni di classifica, ha fame e voglia di far valere innanzitutto il fattore campo, regalando un successo ai suoi fedeli tifosi. Di contro gli avversari del Lumezzane cercheranno sicuramente di rendere questo difficile ai padroni di casa. Comparando il percorso fin qui delle due squadre sulle otto gare disputate fino ad ora, vediamo che la differenza sta nella vittoria in più che gli algheresi hanno ottenuto con il Cus Genova, mentre I Centurioni non hanno mai vinto in questa prima parte di stagione.





L’Alghero è reduce dalla sconfitta con il Rugby Milano mentre i Centurioni hanno perso in casa con il Cus Torino. Tornando alla gara di domenica, sul versante Alghero c’è da dire che chiunque scenderà in campo domenica, visto che non trapela nulla sul quindici titolare, lo farà cosciente di quello che vale la gara e della crescita vista nelle ultime gare, nonostante il risultato. Il pranzo della domenica sportiva algherese sarà dunque a base di rugby, si spera che i tifosi che giungeranno al Maria Pia, possano andare via sazi e contenti, squadra compresa.









Fischio d’inizio fissato per le 12.00. La direzione dell’incontro è affidata al signor Antonino Nobile di Frosinone.

Il campionato di Serie A di rugby riprenderà domenica 12 Gennaio in anticipo per l’Alghero che, rispetto l’orario consueto, alle 12.00 ospiterà a Maria Pia I Centurioni Rugby. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra due formazioni che occupano la penultima (Alghero con 6 punti) e ultima posizione della classifica ( I Centurioni 2). La compagine algherese che prima della sosta ha dato concreti segnali di crescita, deve per forza centrare la vittoria per guadagnare punti importanti che le consentano di cominciare a scalare la classifica per raggiungere la zona sicura.