L'Audax Alghero in campo contro la Ichnos di Sassari









I ragazzi di mister Antonio Baldino, pur in formazione incompleta, vogliono proseguire il buon momento di risultati e vendicare sportivamente la sconfitta subita nel match d'andata quando, all'esordio stagionale, furono i sassaresi a sfruttare nel migliore dei modi il fattore campo imponendosi per 7-2.

L'Audax riparte dal PalaCorbia. Prima sfida del 2020 per la compagine algherese, che questa sera, alle 20.30, ospiterà la vicecapolista Ichnos Sassari sul parquet di Via Pacinotti ad Alghero , nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie C2.