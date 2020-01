Dinamo Banco di Sardegna: domenica arriva il Varese

La compagine lombarda ha cambiato volto rispetto alla sfida di andata…





Facciamo un passo indietro: a Ostenda avete pagato la stanchezza?



Nel 2020 la Dinamo spegnerà le 60 candeline, come pensate di celebrare questo importante compleanno?

Si è definito il tabellone delle Final Eight…



“Quando si arriva a un appuntamento del genere è ovvio che le statistiche sulla carta contano il giusto, molto dipenderà dallo stato di forma delle otto squadre e da quello che riusciranno a mettere in campo in sfide secche da dentro o fuori. Paradossalmente credo che la più penalizzata possa essere la Virtus che, pur chiudendo nella migliore posizione possibile che in teoria dovrebbe dare un vantaggio, incontrerà Venezia che è un avversario più che ostico”. “Quest’anno si festeggiano i sessant’anni di storia del club, sessant’anni di una storia lunga e vincente che deve rendere orgogliosi tutti, dai giocatori che indossano questa maglia, alla dirigenza, lo staff tecnico, gli addetti ai lavori e i tifosi. È normale che questa importante ricorrenza ci responsabilizzi, vogliamo che sia un’annata soddisfacente per celebrare al meglio il compleanno del club e vogliamo farlo accompagnandolo con dei buoni risultati sportivi”. “Ho letto che qualcuno ha scritto che ho dato la colpa della sconfitta al viaggio: non è così, e mi dispiace quando le mie parole vengono mal interpretate. Noi viaggiamo sempre e ovviamente non possiamo attribuire agli spostamenti la colpa. Semplicemente siamo arrivati a Ostenda dopo tre partite in casa dall’alto coefficiente di difficoltà, poi abbiamo giocato in due palazzetti come Treviso e Pistoia dove il calore e il tifo sono stimolanti. A Ostenda ci siamo ritrovati a giocare davanti a 400 persone, non posso dire che sia più complicato ma sicuramente la situazione non era idilliaca. Loro hanno giocato con extra stimoli contro la prima della classe e hanno disputato una partita ottima. Noi abbiamo pagato la poca concentrazione e un po’ di stanchezza ma come ho detto non facciamo tragedie, non è successo niente”.

“Varese è cambiata tanto rispetto a settembre, hanno messo dentro un giocatore come Jakovics che mi piace molto, europeo con una buona conoscenza della nostra pallacanestro, entra dalla panchina al posto di Mayo o insieme a lui ed è l’equilibratore della squadra. È un giocatore chiave per quel gruppo per tanti motivi; mi è sempre piaciuto anche Clark, giocatore interessante che ha passato un momento di difficoltà ma ne è uscito benissimo. Poi c’è Cervi che potrebbe andare via ma al momento resta in organico. All’andata abbiamo vinto abbastanza agevolmente anche se nell’ultimo quarto avevano dimostrato di poterci mettere in difficoltà, infatti la settimana dopo hanno vinto di 30 a Trieste. Sono una squadra ottima allenata benissimo da Attilio che è un maestro”.