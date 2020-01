Alghero: a Porticciolo un Camp di calisthenics

Si tratta di un evento dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su che abbiano come obiettivo quello di svolgere attività sportive all’aperto, con il solo uso del proprio corpo attraverso la disciplina del calisthenics, divertendosi e stando in compagnia in una delle località più belle al mondo.









Il programma prevede sport all’aria aperta, con il solo utilizzo del proprio corpo , corso completo ita/eng di calisthenics con il campione Italiano Gaggi Yatarov, challenge - “The Monkey” - gara sportiva sotto la guida degli istruttori ,attività formativa di base per ottenere il riconoscimento di Parco Fitness Trainer. Sono naturalmente previsti momenti di divertimento e socializzazione ,attività escursionistiche via terra e mare, cena Tipica Sarda e intrattenimento. L'evento è organizzato da E-agle Association ,Associazioni di Promozione Culturale.

L'Academy Parco Fitness Italia - Bestrong nella struttura Torre del Porticciolo ad Alghero , ospiterà dal 14 al 20 di giugno il 1° Camp Calisthenics Sardinia al quale parteciperà il campione Italiano Gaggi Yatarov.