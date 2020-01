Futsal Alghero guarda con fiducia al futuro

Parla la presidentessa. “Guardiamo al 2020 con fiducia, consapevoli che sarà importante affrontare le partite, soprattutto quelle in casa, come fossero tutte finali per raggiungere la salvezza” afferma la presidentessa Marina Millanta. “Ma guardiamo anche oltre e quindi al coinvolgimento di sempre più giovani perché come ha detto il grande Bernardo Mereu a un recente corso per dirigenti proprio il calcio a 5 dovrebbe essere alla base di un settore giovanile”. Quindi un ringraziamento a chi ha creduto e continua a farlo nel progetto Futsal Alghero. “Gli sponsor sono per noi fondamentali, per questo intendo ringraziare chi ci sta sostenendo in questa splendida avventura, sperando che altri si avvicino a noi”.