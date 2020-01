Dinamo Banco di Sardegna: a Pistoia la 7a vittoria consecutiva

5-9 in avvio. Pozzecco ruota i suoi uomini, tra gli avversari bene Justin Johnson visto lo scorso anno in maglia Cagliari Dinamo Academy, Miro Bilan guida l’attacco biancoblu che deve affrontare la difesa a zona pistoiese, sul doppio errore difensivo della Dinamo i padroni di casa ne approfittano e la prima frazione si chiude sul 15-20. Pierre firma i primi punti personali ad inizio secondo quarto, il +7 biancoblu dura un amen perché ad accendersi per Pistoia è Aristide Landi che firma un 12 punti consecutivi e stordisce il Banco, il parziale subito è di 14-2, troppe le palle perse, il solito Bilan interrompe la fuga e spezza l’inerzia, 29-24. I biancoblu tirano con appena il 50% da due e il 57% dalla lunetta, non bastano la tripla di Pierre e i timeout del Poz a rivitalizzare la Dinamo doppiata nella seconda frazione, la OriOra è più reattiva e al 20’ è 39-32.







Sala stampa. Il commento a caldo di coach Gianmarco Pozzecco: “Complimenti a Pistoia che ha giocato una partita tosta, difendendo bene sul post basso che generalmente ci dà un bel vantaggio e mettendoci in difficoltà. Nel secondo tempo siamo riusciti a difendere meglio, attaccare meglio la zona, migliorando anche a rimbalzo, ma complimenti a loro perché hanno preparato bene la partita. Complimenti anche ai miei ragazzi, che hanno disputato una partita vera; abbiamo tirato con il 58% da tre e questo aumenta ancora i meriti di Pistoia”.

I tabellini.

OriOra Pistoia - Dinamo Banco di Sardegna 70-78

Arbitri: Lanzarini, Di Francesco, Capotorto

Parziali: 15-20, 24-12, 13-23, 18-23

Progressivi: 15-20, 39-32, 52-55, 70-78

OriOra Pistoia: Della Rosa, Petteway 11, D’Ercole 2, Quarisa ne, Brandt 10, Salumu 15, Landi 14, Dowdell 7, Johnson, 11 Wheatle.

Rimbalzi: 37 (Brandt 9,) Assist: 15 (Salumu 4)

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 15, Mclean 6, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 5, Magro ne, Pierre 11, Gentile 7, Vitali 14, Jerrells 3. All. Pozzecco

Rimbalzi: 39 (Evans 9, Bilan 6)



Assist: 19 (Bilan 7, Spissu 5) Il Banco entra con un altro piglio in campo dopo l’intervallo, Pistoia deve fare i conti con i tre falli di Petteway e Johnson, i biancoblu giocano con aggressività in difesa, Bilan si rivela assistman prezioso (7 a fine gara), le triple di Spissu e Vitali spingono la lenta e inesorabile rimonta dei giganti che firmano il +1 con Mclean e mettono la freccia, al 30’ è 52-55. Ultimo quarto da grande squadra, difesa e attacco funzionano, Pozzecco fa sedere Bilan in panchina per rifiatare e abbassa il quintetto, Salumu per la nuova parità al 33’ (60-60), Gentile appena entrato piazza la tripla, replica Spissu dai 6.75, il parziale biancoblu di 11-0 sembra chiudere i conti ma la OriOra non molla fino alla fine, Petteway trova il canestro del -2 ma è Spissu, con un secondo tempo da 15 punti (100% al tiro), a sigillare il risultato, finisce 78 a 70, la Dinamo Banco di Sardegna trova punti importanti su un campo difficile come quello del PalaCarrara e chiude il girone di andata con sette vittorie di fila, 13 quelle totali su 16 partite disputate.

