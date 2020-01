Aconcagua Expedition: Mulas e Demartis si fermano a quota 6.300 metri

Giovanni Mulas e Giuseppe Demartis, i due atleti algheresi partiti lo scorso dicembre nella spedizione in Argentina per raggiungere la vetta dell’Aconcagua, si sono dovuti fermare il giorno di capodanno. Giunti ai 6.300 metri Giovanni Mulas ha dovuto rinunciare e prendere la decisione di scendere: «non mi sentivo più nelle condizioni, avevo forte difficoltà a respirare, ero troppo in confusione mentale» scrive sulla sua pagina Facebook. Lo segue anche Demartis. I due sono quindi rientrati al campo base dove Mulas si è sottoposto ad una visita medica in cui, oltre la pressione bassa, gli hanno trovato un principio di edema polmonare che lo ha costretto ad andare giù di 2 campi per evitare di correre rischi lasciando definitivamente Nido de Condores Camp (5.500 mt), rientrando così a plaza de Mulas (4.400 mt).





«Abbiamo tentato di scalare una montagna con un numero elevatissimo di insuccessi - scrive Mulas - ne abbiamo avuto la prova lassù, pochissimi hanno raggiunto la vetta, altri invece sono anche stati trasportati via in elicottero già dai campi molto più bassi per via delle condizioni di sicurezza non più nei parametri. Tolti i top della montagna, alcuni arrivano in vetta ma sono completamente appoggiati da agenzie che si occupano di loro con il mangiare, il dormire e il trasportare tutto il peso della loro attrezzatura. Questo mi rende ancora più fiero di ciò che siamo riusciti a fare, ci siamo preparati a livello del mare senza nessuna esperienza in alta montagna, e in più perché la nostra prova era di essere completamente autonomi e ci siamo trasportati come asini tutto il peso di 12 giorni sulle nostre spalle, (eccetto da Horcones a plaza de Mulas) facendoci così arrivare distrutti con zero energie ai campi superiori».





Mulas traccia un bilancio, comunque positivo, di una esperienza non da tutti, «la più dura della mia vita» scrive l’atleta algherese. Ad ogni modo raggiungere i 6.300 metri dei 6962 della seconda “Seven Summits” del pianeta è un grande traguardo, considerato che i due erano alla loro prima esperienza. «Non possiamo che ritenerci comunque soddisfatti di noi stessi e di quanto abbiamo fatto totalmente in autonomia, con tutte le paure di essere interamente autonomi partendo veramente da livello del mare (Alghero) che più mare di così non può. Le cose sono facili da immaginare ma tra immaginare ed essere là tra freddo, vertigine, tormente e paure, c'è veramente di mezzo il mare» chiude Mulas che ringrazia i suoi cari, gli amici e gli sponsor per il forte sostegno ricevuto.