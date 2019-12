Ciclocross: Stefano Piras vince a Ozieri

Stefano Piras vince anche a Ozieri e fa 8 su 8. Domenica 29 Dicembre si è gareggiato ad Ozieri per la 7^ prova del Gran Prix Efisio Melis, gara ciclistica specialità ciclocross, manifestazione che ha chiuso la stagione agonistica 2019. In calo le presenze di atleti, probabilmente per via delle feste natalizie ed anche per il fatto che la domenica precedente si era disputata la prova unica di Campionato Sardo. L'atleta dell'Alghero bike Stefano Piras, fresco Campione Sardo, non ha deluso i propri supporters giunti da Alghero per sostenerlo e ha vinto la categoria, oltre che la 5^ piazza assoluta nella batteria da 60 minuti.





Rammarico per la vittoria assoluta, mancata perché, mentre conduceva in testa la gara, si è dovuto arrendere a causa di un risentimento muscolare perdendo posizioni. Algherobike era presente anche con l'esordiente Matteo Sanna e l'allievo Onofrio Ruiu. Ruiu ha chiuso un'ottima prova conquistando la 6^ piazza nella categoria, Sanna invece, a causa di una rovinosa caduta, si è dovuto ritirare. Domenica prossima è prevista a Sarroch la prova unica di Campionato Sardo per gli esordienti.