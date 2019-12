Tennis Club Alghero: conclusi i campionati sociali

Nel maschile, doppietta per Bassu, che si è aggiudicato il singolare battendo Piras 6-1 4-6 7-5, per poi vincere insieme il doppio, superando 6-2 6-4 Scanu e Marrosu. Nel singolare femminile, Ogno l'ha spuntata 6-2 3-6 6-4 su Bardino, che si è aggiudicata il doppio, in coppia con Cherchi, battendo 6-4 6-0 Anna Mura ed Antonella Cuccureddu. Nel doppio misto, Bardino ha fatto il bis, con Cristian Settimi, battendo 6-1 6-4 Matteo Sori e Martina Ingrao.